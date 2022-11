San Martino a cavallo ad Azzate accende le lanterne dei bambini della scuola primaria

Il sodalizio tra docenti e Associazione genitori della primaria di Azzate ha permesso ai bambini di riscoprire la tradizione della Festa dei San Martino con una sorpresa che ha lasciato i piccoli partecipanti a bocca aperta, in una serata ricca di luce e speranza.

Lo scorso giovedì, i bambini del rientro opzionale, hanno decorato lanterne in vetro per tutti i compagni frequentanti la primaria di Azzate. Poi la scuola ha dato appuntamento a tutti gli studenti e alle loro famiglie per il pomeriggio di sabato alle 16:30 nel cortile della scuola. Qui ad ogni bambino è stata distribuita una piccola lanterna artigianale.

La grande sorpresa per tutti però, è stata l’arrivo di San Martino a cavallo, in abito da cavaliere e con fiaccola accesa! La fiamma ha portato luce al calar della sera e ha per messo a tutti i bambini di poter accendere ciascuno la propria lanterna.

In maniera ordinata poi il corteo, composto da numerosi bambini accompagnati da genitori e nonni, ha iniziato a camminare verso il Parco della Villa Comunale, dove è stata proposta una lettura animata che ha raccontato la vita e le gesta del Santo.

A seguire, per tutti, una merenda con pane, crema di nocciole e marmellata, e un buon tè caldo offerti dall’Associazione genitori.

Durante la manifestazione l’Associazione genitori ha proposto anche delle violette per raccogliere fondi per le attività ricreative (come da ultimo la merenda di Halloween ) o di sostegno alle attività didattiche della scuola: «La partecipazione è stata numerosa e l’entusiasmo era visibile sugli occhi di tutti – commentano dal Direttivo dell’associazione -Sono buone premesse per le nuove iniziative da proporre in futuro».