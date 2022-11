San Vittore Olona piange Roveda l’accompagnatore delle promesse del Centro giovanile calcio e dell’Aurora Pro Patria

Cordoglio nel mondo calcistico di San Vittore Olona per la scomparsa di Luca Roveda. Il sanvittorese, deceduto in questi giorni all’età di 69 anni, è stato per 20 anni un punto di riferimento per il Centro giovanile calcio dell’oratorio. Roveda, tra l’altro, era molto conosciuto anche nella Società Aurora Pro Patria 1919.

In giornata dal Centro Giovanile sanvittorese hanno ricordato: «Pietro è stato un nostro dirigente accompagnatore e negli ultimi anni aveva deciso di prestare la propria esperienza e competenza ad altre importanti realtà calcistiche della nostra zona. Lo ricordiamo con affetto e ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento di grande dolore».; Mentre il presidente Patrizia Testa dell’Aurora Pro Patria 1919 ha espresso il suo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa Roveda dirigente accompagnatore della Primavera «La Società esprime le più sentite condoglianze ai familiari del nostro grande Pietro».