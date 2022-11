Santa Cecilia, Cittiglio festeggia la musica e i giovani

Come tradizione, in occasione della Festa di S.Cecilia, patrona della musica, il gruppo musicale (corpo musicale amici della Musica) organizza il suo concerto di Gala «che quest’anno abbiamo voluto sdoppiare in 2 date per mettere in evidenza i ragazzi del territorio varesino», dicono gli organizzatori, «grazie alla collaborazione e alla partecipazione di nostri ragazzi agli Stage Giovanili di Formazione de “La Casoratese” abbiamo voluto presentare a Cittiglio questa realtà che conta, nella sua ultima edizione, la partecipazione di circa 90 ragazzi».

Di questi, una sessantina si esibiranno il 13/11 a Cittiglio (ore 16:30) presso la struttura “Fe.Sti.Amo” Park di Cittiglio. Insieme alla formazione dello stage “La Casoratese” abbiamo invitato anche la Junior Band della Filarmonica di Cardano al Campo che offrirà un proprio repertorio con altri 20 ragazzi circa per un tandem musicale interamente dedicato ai giovani. Per questa iniziativa diffondiamo quindi una locandina specifica. La formazione ufficiale del Corpo Musicale di Cittiglio offrirà invece il suo classico Concerto di Gala nella serata del 26 novembre alle ore 21 sempre nella struttura “Fe.Sti.Amo” Park di Cittiglio. I festeggiamenti tradizionali con il Pranzo Sociale avverranno poi domenica 27 novembre.

Esiste quindi una seconda locandina che include tutti gli eventi e che comprende anche quello di S.Cecilia Giovani.