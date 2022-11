Santa Maria Maggiore si prepara a ospitare il Mercatino di Natale

E ancora gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse, gli amatissimi Corni delle Alpi, oltre alla Casa di Babbo Natale, con gli artisti di Wanda Circus, e le favole musicate al Vecchio Municipio. Imperdibili le mostre e gli allestimenti visitabili gratuitamente: “Bestialità” presso il Centro Culturale Vecchio Municipio, “Gioielli natalizi” nel giardino della ex Villa Gennari, entrambi in Piazza Risorgimento e il “Calendario dell’Avvento” nell’antico lavatoio di Via Roma. Presto online su http://mercatininatale.santamariamaggiore.info/ il programma completo delle singole giornate, insieme alla mappa e a tutte le informazioni utili.

La visita alla 23esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore è anche occasione perfetta per toccare con mano le testimonianze di cultura alpina ospitate nei due musei (la pinacoteca della Scuola di Belle Arti è chiusa per importanti lavori di ampliamento) del borgo: porte aperte dunque nel celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e nella Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore. Entrambe le strutture amplieranno il proprio orario d’apertura, ma per i gruppi organizzati è obbligatoria la registrazione prima della visita – anche se non è richiesta una guida in loco – inviando una mail amercatini@santamariamaggiore.info.

Scoprire Santa Maria Maggiore

Presso la Casa del Profumo sarà possibile acquistare in esclusiva le fragranze di Santa Maria Maggiore e i gadget targati Aqua Mirabilis: le nuove bombe da bagno, i diffusori per ambiente nella profumazione classica e in quella natalizia con note di arancio e cannella, la fragranza unisex Aqua Mirabilis, l’acqua profumata spray per le mani, il sacchetto profuma biancheria, oltre a utili oggetti di uso quotidiano targati Casa del Profumo, realizzati nell’ottica della sostenibilità, scelti con cura e decorati con grafiche originali ed accattivanti.

Sono già decine i bus registrati (le agenzie viaggio, i tour operator e le associazioni sono invitate ad annunciarsi inviando una mail a mercatini@santamariamaggiore.info), in arrivo da tutta Italia: anche per questo è consigliabile raggiungere Santa Maria Maggiore in auto, ma prediligendo il car sharing, oppure in treno. È possibile infatti acquistare i biglietti speciali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola o Locarno (posti limitati, dettagli su www.vigezzinacentovalli.com): un viaggio incantevole, lento e panoramico, per ammirare i paesaggi invernali ed evitare disagi legati a traffico e parcheggi.

Inserito in cataloghi e nominato da media nazionali ed internazionali tra i mercatini più belli d’Italia, il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore rinnova la magia di un evento in cui atmosfera natalizia e occasioni di shopping artigianale si uniscono con armonia da oltre vent’anni.