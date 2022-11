A Saronno arriva il “Gala del Cinema” in occasione dell’uscita nelle sale di “The Christmas Show”

Un evento speciale si svolgerà a Saronno, giovedì 17 novembre alle ore 20,45, al Cinema Silvio Pellico, in via Silvio Pellico, 4, dove avrà luogo il “Gala del Cinema” di Saronno.

Ad idearlo Charles A. Maxwell, saronnese, che ha coinvolto Vittorio Mastrorilli di Mastercine, patron dei cinema Silvio Pellico e Nuovo Prealpi, e l’amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio.

In sala andrà il film “The Christmas Show”, che uscirà in tutta Italia nello stesso giorno, il 17 novembre: «Ho avuto l’opportunità di portare in città alcuni dei protagonisti, tra cui Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e altri – spiega l’ideatore dell’evento -. Con loro alcuni nomi hanno fatto parlare di Saronno negli ultimi tempi in ambito cinematografico, a cominciare da Andrea Leanza, vincitore del David di Donatello per il miglior trucco nel film Hammamet, fino al regista e produttore Luciano Silighini Garagnani e al giovane attore e regista Ivan Brusa».

«Con il Gala del Cinema vorremmo creare un momento di celebrazione per il cinema, sia offrire ai cittadini un’occasione di vivacità, divertimento, cultura e svago, anche per supportare l’industria cinematografica e le sale che, dopo due anni di pesanti limitazioni per motivi legati a quei tempi di emergenza pandemica, ha necessità di ritornare ad appassionare ed emozionare il pubblico come solo il grande schermo può fare – continua la nota -. In questa occasione al cinema Sivlio Pellico saranno presentate le star dello spettacolo italiano e quelle particolarmente legate a Saronno. In seguito sarà proiettato in prima visione il film “The Christmas Show”, per la regia di Alberto Ferrari, noto al pubblico per Distretto di Polizia e Un Figlio di Nome Erasmus».

«Questo film ha curiosamente visto la luce proprio a circa 200 metri dal cinema Silvio Pellico, nella mia casa, quando durante il lockdown del 2020 intrattenevo spesso lunghe conversazioni con il produttore della Viva Productions, Pier Paolo Piastra, anch’egli ovviamente sigillato in casa. Pensavamo a come sarebbero cambiati i gusti del pubblico in un’era post-pandemica e come sarebbe cambiato lo stile di vita in generale e, tra l’altro, come si sarebbe vissuto l’avvento del Natale – prosegue Charles A. Maxwell, sceneggiatore -. Mi chiese di scrivere qualche riga. Rispolverai le nozioni, i libri e gli appunti delle scuole di teatro, recitazione e regia che avevo frequentato negli anni ’90 (purtroppo chiusi in un cassetto) e, dal momento che io mi son formato soprattutto sul cinema e fiction americano e anglosassone (ma con grande ammirazione per i grandi classici italiani del passato), mi ispirai a film come Mamma ho Perso l’Aereo, Una Poltrona per Due, Un Bambino di Nome Natale. I film di Natale hanno spesso un elemento magico, come Babbo Natale, un elfo, un amuleto, ma pareva poco credibile di fronte a un mondo impotente di fronte a un microscopico virus, tuttavia non si poteva eludere un elemento che fosse il connettore tra immaginazione e realtà, tra fantasia e concretezza. Ebbi allora l’intuizione di conferire questa funzione ad un videogioco interattivo che forniva al bambino che lo possedeva degli aiuti, degli indizi per superare le difficoltà quotidiane.

L’idea piacque al produttore e da lì ebbe avvio il tutto. Quando arrivò Raoul Bova, un vero artista, non solo come attore ma anche come regista, diede dei preziosi e saggi suggerimenti e così la commedia da brillante è diventata più romantica».

Per partecipare al Gala è possibile prenotarsi sul sito www.cinemasaronno.it oppure acquistare i biglietti direttamente al Cinema Silvio Pellico.