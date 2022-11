A Saronno la presentazione del libro “Lobby & Logge. Le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l’Italia”

Appuntamento a venerdì 2 dicembre alle ore 17:00 a Villa Gianetti a Saronno per la presentazione del libro di Luca Palamara “Lobby & Logge. Le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l’Italia”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale ambientale e ricreativa “La Rivincita”, in sinergia con il Circolo Fratelli D’Italia di Saronno e con il Dipartimento Giustizia Lega di Massa-Carrara.

L’associazione descrive così il libro: “Le rivelazioni sconvolgenti del dottor Luca Palamara, ex magistrato, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi presidente dell’associazione “Oltre il sistema”, smascherano un mondo parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario”.

E ancora: “Con il precedente libro “Il Sistema”, il giornalista Sallusti e l’ex magistrato denunciava storture e iniquità di determinati ambienti. Con “Lobby e Logge”, questa sorta di indagine si arricchisce di nuovi capitoli ed invero attraverso un formato ad intervista, Sallusti ed il dottor Palamara compiono un’immersione in profondità laddove affrontano i misteri del “dark web” del sistema definito la ragnatela oscura di di logge e lobby, che da sempre coinvolge imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e naturalmente magistrati”.

“Sono proprio logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive lo stesso Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose” continua la nota dell’associazione.

Modererà l’incontro l’avvocato Carmela Federico, presidente de “La Rivincita”, con la partecipazione come relatori del senatore Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Giustizia Lega Toscana e membro della II Commissione Giustizia, dell’avvocato Fabio Fedi, vicepresidente MiSE (Autostrade Milano Serravalle) e dell’onorevole Andrea Pellicini (FDI), membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

L’evento, che si terrà in Sala Bovindo, è a ingresso libero gratuito, ma è d’obbligo la prenotazione. Contatti: mail avvocato.carmelafederico@gmail.com cell 347.97.81.944.