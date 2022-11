Da Sassuolo a Cazzago Brabbia: Mister Dionisi fa visita ai bambini della primaria Pascoli

Grande festa nel pomeriggio di martedì 15 novembre a Cazzago Brabbia per la visita di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo in serie A, che ha incontrato prima i bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo nelle loro aule e poi famiglie e residenti in oratorio per un momento conviviale aperto a tutta la comunità.

Incontrando gli alunni in classe Dionisi ha raccontato loro dell’importanza dello sport nella crescita, ma anche quella che è stata la sua esperienza di bambino, di giocatore professionista ma anche i suoi sacrifici e il suo essere papà di una bambina che, in passato, ha frequentato proprio la scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo.

Per un’ora Dionisi ha risposto alle domande di bambini e poi, assieme a loro ha raggiunto l’oratorio per un incontro aperto alle famiglie e alla comunità e dove è stato presentato un piccolo cortometraggio intitolato “Dionisi : la storia di un sogno che si realizza” e realizzato proprio dai bambini per il loro allenatore del cuore. Una sorpresa che ha introdotto il momento conviviale con mercatino natalizio, aperitivo e merenda offerti dal comitato genitori.

«È stato un momento di gioia e condivisione dedicata all’importanza dello sport nella formazione dei nostri ragazzi ma anche della determinazione, dei sacrifici che uniti al talento possono far raggiungere e perseguire i propri sogni – ha detto la coordinatrice di plesso Marzia Giorgetti – Ringraziamo di cuore Mister Alessio per aver parlato con l’umiltà che lo contraddistingue ai nostri bambini».