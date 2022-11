Una “scarica” elettrica dopo i lavori alla rete, al buio la via Santa Croce a Caronno Varesino

Spett.le Varesenews,

con la presente vorrei richiamare la vostra attenzione sulla situazione di disagio e pericolo che riguarda i residenti ed il transito pedonale e veicolare della Via Santa Croce a Caronno Varesino.

Il 14 novembre scorso, per effettuare lavori di potenziamento della rete elettrica, e-distribuzione ha interrotto l’erogazione dell’energia elettrica alle ore 13:30.

Alle ore 18:30 dello stesso giorno, quando è stata riattivata la fornitura dell’energia elettrica, hanno immesso in rete una tensione di 380 volt, che oltre a procurare numerosi danni alle apparecchiature delle abitazioni e degli studi professionali, ha danneggiato l’impianto di illuminazione di tutta la Via Santa Croce.

Dal 14 novembre ad oggi, la Via Santa Croce è completamente al buio e nel, solito rimbalzo di responsabilità, non è chiaro chi dovrà riparare il guasto e quando lo farà.

Cordiali saluti.

Lettera firmata

La risposta dell’amministrazione comunale di Caronno Varesino

Per i danni del 14.11 all’illuminazione pubblica ed alla rete elettrica della singole abitazione di Via Santa Croce la responsabilità dell’accaduto è di E-distribuzione (o sua ditta appaltatrice) che pare in conseguenza ad un intervento manutentivo sulle linee abbia erroneamente collegato “la linea 380 volt alla linea 220 volt” di alimentazione alle singole utenze per lo più residenziali (così è stato dichiarato dagli stessi operatori presenti sul posto ai proprietari delle abitazioni).

Tale sovralimentazione ha comportato, ai singoli privati, importanti danni alle apparecchiature elettriche (televisori, cancelli automatici, videocitofoni, impianti di climatizzazione, elettrodomestici, ecc.) provocandone quindi il corto circuito e la conseguente inutilizzabilità.

Tale sovradosaggio ha provocato altresì all’illuminazione pubblica di quasi tutta la Via Santa Croce il danneggiamento in modo permanente dei singoli lampioni e punti luce che necessitano pertanto di sostituzione. Tale intervento è stato ampiamente segnalato da parte della scrivente Amministrazione ad Enel Sole (Società che gestisce l’illuminazione pubblica del Comune di Caronno Varesino) sia attraverso il Contact Center dedicato, che attraverso solleciti telefonici a Tecnici referenti. La sostituzione dei citati centri luminosi è già stata programmata da parte di Enel Sole, e come da loro stessi dichiarato, presumibilmente verrà completata entro la fine della settimana corrente.

Per il risarcimento ai danni privati, occorre da parte dei singoli residenti, provvedere ad una richiesta direttamente ad E-distribuzione attraverso le modalità indicate sul loro sito www.e-distribuzione.it oppure inviando una richiesta a mezzo pec a e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.