“Scenari, il mondo che cambia”, con Acinque per discutere di energia e delle trasformazioni in atto

I temi del quadro energetico, della transizione ecologica e dell’innovazione sono al centro del ciclo di incontri “Scenari per il futuro” promosso da Acinque.

Il prossimo appuntamento è in programma a Varese martedì 29 novembre alle 18 nel Salone Estense del Comune di Varese, in via Luigi Sacco 5. Il forum è intitolato “Voci dal futuro: le imprese che fanno innovazione” e sarà dedicato ad esplorare le risorse della creatività e della ricerca al servizio dello sviluppo.

Si confronteranno Antonio Calabrò (presidente di Museimpresa), Patrizia Pistochini (ricercatrice Enea), Enzo Russo (amministratore delegato di VareseNext) e Pierapaolo Torelli (amministratore delegato de Lereti del gruppo Acinque). I lavori saranno aperti dal presidente Marco Canzi. A moderare il dibattito sarà il coordinatore del ciclo, il professor Pierangelo Marucco (Design culturale del territorio).

«Con questo percorso, che chiama a raccolta relatori di altissimo livello, vogliamo proseguire il dialogo con il territorio e in particolare con le imprese secondo il modello di rete che è alla base della nostra aggregazione, fondata proprio sull’integrazione delle risorse territoriali per accrescerne la capacità competitiva ed essere protagonisti del proprio futuro – spiega il presidente Marco Canzi – In un momento estremamente delicato per le famiglie e le imprese ci sentiamo investiti da una responsabilità più ampia rispetto al consolidato ruolo di punto di riferimento nelle forniture e nei servizi legati all’energia e alla vivibilità dei centri urbani. Responsabilmente, vogliamo contribuire all’analisi e all’approfondimento di un passaggio storico cruciale, individuando le opportunità che si prospettano per le comunità, le amministrazioni locali e le aziende anche attraverso la leva dell’innovazione che è il tema chiave della tavola rotonda di Varese».

Gli incontri sono aperti a tutti, sino ad esaurimento posti. Seguirà un aperitivo.

Prenotazioni sulla piattaforma: https://scenariperilfuturo.acinque.it/