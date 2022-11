Sciopero dei treni venerdì 11, ma solo per le infrastrutture Ferrovienord

Dalle 9.01 alle 13 di venerdì 11 novembre è previsto uno sciopero, proclamato da parte di USB lavoro privato, al quale potrebbe aderire

esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord S.p.A., e che quindi potrà generare ripercussioni solo su parte del servizio offerto da Trenord.

Saranno interessati infatti i treni circolanti solo sulla rete Ferrovienord (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane “S2”, “S3” ed “S4” e per il tratto gestito anche da

Ferrovienord, le linee suburbane “S1”, “S9” e “S13”). Sono inoltre coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Non sono invece coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista: “S1” Saronno – Milano Passante – Lodi; “S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate; “S13” Milano Bovisa – Pavia.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno comunque fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda invece i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti per i soli collegamenti aeroportuali degli autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1) e autobus per la linea “S50” tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App Trenord.