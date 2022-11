Scontro tra auto e moto a Busto Arsizio. Feriti due ragazzi di 16 e 18 anni

Sono due i giovani di 16 e 18 anni soccorsi intorno alle ore 17 di oggi, giovedì 10 novembre, a Busto Arsizio in seguito ad un incidente tra un’autovettura e una motocicletta.

Il sinistro è avvenuto in via XX Settembre. Sul posto i vigili del fuoco di Varese, tre ambulanze e le forze dell’ordine per l’accertamento della dinamica di quanto accaduto.

I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano e di Gallarate.