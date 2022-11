Seicento studenti alle Arti di Gallarate per scoprire il teatro che è vita

Dopo tanti anni di sospensione, gli studenti delle scuole del territorio sono tornati a riempire il Teatro delle Arti. Giovedì 24 novembre, «la nostra sala ha ospitato più di seicento ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni, per due repliche dello spettacolo Storia di un No, con Annalisa Arione e Dario de Falco, vincitore del Premio Eolo 2022 come miglior spettacolo ragazzi», racconta Giulia Provasoli, referente della Scuola di teatro delle Arti.

«Abbiamo scelto di ripartire proprio con questo spettacolo, non a caso: desideriamo che i docenti sentano che il Teatro delle Arti è loro interlocutore diretto, che possiamo programmare in sintonia, con un alto livello di proposte culturali e pedagogiche. Dopo aver visto Storia di un No, per i ragazzi presenti è stato chiaro che il teatro non è un’istituzione vecchia e polverosa, anzi: in teatro si ride, ci si emoziona, si discute – ci si bacia, perfino! Il teatro che proponiamo è vitale e parla direttamente ai giovani, senza retorica o artifici».

«Avevamo cautamente programmato tre spettacoli al mattino, uno per ogni fascia di età, ma le richieste sono state subito numerosissime e abbiamo dovuto aggiungere altre repliche e dei fuori programma, uno per la scuola dell’infanzia e uno per le superiori».

«Quello di giovedì mattina è stato un grande inizio, siamo grati della fiducia che le scuole ci stanno dimostrando: è davvero un momento di ripartenza».

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:

– Le Canzoni di Rodari, Kosmocomico Teatro, per le scuole primarie

– 27 marzo, Storia di Pinocchio, di e con Monica Mattioli, per le scuole dell’infanzia

Per ragazzi delle scuole superiori:

– 2 febbraio, Nascondino, un progetto pedagogico del prof. R. Mantegazza, di Università Bicocca e in collaborazione con Montessori Brescia Onlus

– 24 marzo, Una Mosca su Amleto, di e con Edoardo Ribatto

per informazioni e prenotazioni, scrivere a scuola.teatrodellearti@gmail.com