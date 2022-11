Senza patente, assicurazione e revisione: auto confiscata a Sesto Calende

Un uomo di circa sessant’anni, non residente nella zona e pluripregiudicato per diversi reati ha dovuto dire addio alla sua automobile in seguito a un controllo effettuato nella giornata di venerdì 11 novembre dalla Polizia Locale di Sesto Calende.

La vettura è stata confiscata in seguito alle verifiche scattate dopo che il servizio di video sorveglianza aveva evidenziato il fatto che l’automobile era priva di copertura assicurativa. Il veicolo è stato intercettato da una pattuglia sul Sempione e, dopo aver provato a ignorare l’intervento della Polizia Locale, si è fermata per le verifiche.

La mancanza di assicurazione, però, era solo la prima delle violazioni venute a galla nel controllo. L’auto infatti era anche priva della revisione mentre l’uomo al volante, per diversi motivi, non aveva la patente dal 2011.

La sua posizione però è peggiorata quando è emerso che la Polizia Stradale aveva già contestato all’uomo la mancanza di patente nel 2021: la recidiva di questa infrazione all’interno del biennio ha infatti fatto scattare la confisca definitiva del veicolo e non “solo” la semplice custodia giudiziaria.