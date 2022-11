In sette uffici postali del Varesotto lo sportello “Punto poste casa & famiglia”

Per andare incontro alle esigenze di semplificazione e valorizzare la relazione con i cittadini, da oggi in sette Uffici Postali della provincia di Varese, Gallarate via Vespucci 9, Busto Arsizio via Mazzini 9, Saronno via Varese 130, Varese V.R. viale Milano 11, Cassano Magnago via Moro 10, Caronno Pertusella corso Italia 170 e Castellanza via Bernocchi1, sono disponibile Punto Poste Casa & Famiglia, sportelli dove trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia.

Nei nuovi spazi Punto Poste Casa & Famiglia sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile inoltre richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale). Nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti i cittadini casalini anche l’offerta luce e gas al momento disponibile esclusivamente per i dipendenti di Poste Italiane.

Si ricorda che presso tutti i sette uffici è possibile prenotare un appuntamento tramite l’App Ufficio Postale per riservare il proprio accesso. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto (Bollettini, Telefonia e Carte, Spedizioni, Polizze Rc Auto e SPID), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.