Settimo posto per la ENS Varese nella Eurocup di basket per sordi

Quarti di finale raggiunti e settimo posto finale per la ENS Bper Banca Varese alla Eurocup di basket per sordi che si è disputata nei giorni scorsi a Varsavia in Polonia. Il team biancorosso è soddisfatto del percorso svolto in un torneo che ha visto un’altra formazione italiana, Fabriano, arrivare sino alla finalissima poi vinta dagli ucraini dell’Invasport Dnipro.

Il cammino della Bper Banca nel girone era iniziato con una sconfitta di misura, 62-56, contro gli esperti greci di Patrasso. Il momento più alto però è arrivato contro i padroni di casa del Lodz nel secondo turno: sotto anche di 20 lunghezze, Varese è stata capace di rimontare nella seconda metà di gara: il sorpasso (tripla di Pirovano) è arrivato a 20″ dalla fine e una stoppata di Avellino sulla sirena ha dato il successo (69-68) e il passaggio del turno ai biancorossi.

Rocambolesca anche la partita dei quarti di finale contro i greci del Creta Minoas, squadra con molti nazionali ellenici: la Bper Banca ha difeso alla grande e comandato il match per 35′, poi però – i varesini lamentano alcuni errori arbitrali – Creta è riuscita a rimontare e a vincere 62-58 anche per via del nervosismo che ha colpito i biancorossi dopo i fischi avversi.

Nel girone di classificazione finale quindi sono arrivati un ko e un successo: Varese ha infatti perso 62-49 contro i lituani del Tyla Kaunas – partita però combattuta fino quasi alla fine – mentre il congedo è stato felice con il 90-70 inflitto a Patrasso, proprio l’avversaria che aveva battuto i lombardi all’esordio.

«Ho visto una squadra incredibile – è il bilancio finale del presidente-giocatore della ENS Varese, Cristian Gnodi – Non abbiamo mai avuto paura e siamo riusciti a mettere in crisi squadre molto più esperte di noi nonostante gli episodi arbitrali a nostro sfavore. La nostra è una formazione molto giovane e con poca esperienza quindi facciamo tesoro di questa Eurocup e ci prepareremo per il prossimo campionato italiano. Voglio infine ringraziare ancora BPER Banca che ha creduto in noi e che ci ha permesso di andare a Varsavia per sfidare le grandi d’Europa».