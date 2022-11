Sfonda il guard rail e precipita nel giardino di una villa a Luino

Esce di strada, sfonda il guard rail e precipita nel giardino di una villa. È successo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre a Luino lungo la statale 394.

poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo. L’auto dopo aver sfondato il guard rail di protezione alla carreggiata, ha colpino una pianta ed è precipitato nel giardino di una villa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sono stati soccorsi un ragazzo di 25 e un uomo di 32 anni. Uno dei due è stato trasportato in ospedale al pronto soccorso del circolo di Varese in codice giallo.