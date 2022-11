Si avvicinano i termini per il saldo delle imposte TARI e IMU per il Comune di Varese

Si avvicinano le scadenze fiscali: è in scadenza giovedì 1 dicembre la terza rata della TARI, mentre il 16 dicembre è il termine per effettuare il versamento del saldo Imu 2022.

Per tutte le informazioni sulle scadenze per non incorrere in sanzioni e le modalità di pagamento, sono a disposizione dei cittadini i relativi uffici.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, per chi non fosse ancora riuscito a pagare le rate precedenti, entro l’1 dicembre è possibile regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni o interessi. Dal mese di gennaio inizieranno infatti le verifiche per gli omessi pagamenti. Per informazioni: tarivarese@impresasangalli.ito tarivarese@legalmail.it, oppure è possibile fissare un appuntamento con lo Sportello TARI di via Proserpio 13 chiamando il numero verde 800-401270. Ulteriori informazioni sono sul sito varesepulita.it.