Si illumina il Natale nel cuore di Varese

Aria di festa oggi pomeriggio nel cuore di Varese, dove alle 17,30 si sono accese le luminarie, con il grande albero di Natale, le ghirlande sopra piazza Montegrappa e la maestosa renna dorata che domina la piazza.

Tante le persone hanno atteso l’accensione delle lucine, pronte ad immortale il momento con i telefonini. Affollatissimo il mercatino di Natale allestito in piazza, che proseguirà fino al 26 dicembre. Un piccolo villaggio di Natale, con trenta espositori in casette di legno, dove è già partita la corsa agli acquisti dei regali, in particolare a tema gastronomico. Tra funghi freschi o essiccati, dolciumi, salumi di ogni tipo e formaggi spicca anche la casetta dei sapori varesini, con tante proposte regalo firmate Borducan.

Felicissimi i bambini che nella piazza affollata e illuminata hanno trovato molto divertente la grande renna luminosa ma anche la giostrina e i laboratori proposti nella Christmas House realizzata in collaborazione con 23&venti dove tutti i giorni si terranno laboratori e truccabimbi tematici per i bambini da 4 a 11 anni.

Chi temeva un Natale sottotono per via delle luminarie ridotte oggi pomeriggio avrebbe ricavato un’impressione del tutto diversa. Dopo due anni di restrizioni c’è tanta voglia di uscire, divertirsi e stare insieme e anche se le luci di Natale saranno più soft, la giornata odierna sembra di buon auspicio per questo Natale 2022, più semplice ma ugualmente sentito.