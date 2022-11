Si montano le luminarie: a Varese cominciano i preparativi per il Natale

L’accensione vera e propria sarà come sempre ad inizio dicembre, con una cerimonia a parte. Ma già in questi giorni i camion degli addetti stanno montando le luminarie natalizie a Varese.

Quest’anno il risparmio energetico ha imposto una limitazione delle luci, che saranno concentrate nella zona del centro: ma già in piazza Monte Grappa e nelle vie limitrofe i tecnici sono al lavoro per assicurare una “giusta dose di Natale”, che quest’anno vedrà grandi protagonisti i giardini Estensi, con una installazione che durerà per tutte le vacanze realizzate dagli artisti internazionali dello studio Festi.

A pagarlo, come l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin ha spiegato ai membri della commissione, sarà la tassa di Soggiorno pagata dai turisti venuti quest’anno in città che ammonta a circa 500mila euro.