Si sente male dopo una serata, morto un 27enne a Uboldo

Un ragazzo di 27 anni è morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre a Uboldo. L’intervento dell’elisoccorso è stato notato da diversi cittadini intorno alle 2.30, nella zona di via Morandi.

Il 27enne si è sentito male, vittima di un arresto cardiaco. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi: sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’elisoccorso di Como, intervenuti per un’intossicazione etilica (come riporta il servizio informativo di Areu Lombardia). Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese, dove purtroppo è deceduto intorno alle 5.20.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i carabinieri, intervenuti insieme ai mezzi sanitari, hanno accertato che il ragazzo si è sentito male dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici e parenti, consumando bevande alcoliche. I sanitari non sono stati in grado di stabilire la causa certa del decesso, escludendo comunque responsabilità di terzi. L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.