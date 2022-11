Il sindaco di Cassano racconta il 4 novembre ai bambini e ragazzi delle scuole

In occasione della festa del 4 novembre, il sindaco di Cassano Magnago diventa “cicerone” della storia e del sentimento nazionale nelle scuole: Pietro Ottaviani ha visitato alcune classi, in occasione delle celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Ha parlato, con riferimento anche a Cassano, del significato di questa giornata e della “storia” del Monumento ai Caduti cittadino.

È stata anche l’occasione per invitare i ragazzi al corteo celebrativo che avrà luogo domenica 6 novembre (ritrovo alle ore 09:30 nel piazzale del cimitero). È seguito uno scambio di domande e risposte da parte degli alunni nei confronti del Sindaco. I ragazzi si sono dimostrati molto curiosi, attivi e preparati.

«In apertura, in alcune classi, in chiusura, in altre, si è cantato l’inno d’Italia, per intero, con tanto di mano sul cuore Anche questo è fare Scuola!».