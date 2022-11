Il sindaco Galimberti in visita alla nuova attività nel quartiere di San Fermo

Questa mattina il sindaco Davide Galimberti è stato a far visita al negozio di quartiere che ha aperto di recente nella piazza centrale del quartiere di San Fermo. Con lui, per incontrare i titolari Laura e Angelo, anche la vicesindaca Ivana Perusin, il consigliere Giacomo Fisco e Nicoletta Ballerio, referente per il Consiglio di quartiere di San Fermo.

“I negozi di prossimità sono vitali per ogni quartiere, per il fondamentale servizio che offrono agli abitanti e perché possono ridare vita ad aree della città contribuendo al presidio sociale – dischiara il sindaco Galimberti – Per questo ho voluto complimentarmi di persona con i due titolari, per la passione e la determinazione con cui portano avanti la loro attività, dando un contributo essenziale in termini di vivibilità, percezione della sicurezza e fruibilità dei servizi. Un luogo che torna ad essere vivo e animato è fondamentale, mentre questa è anche l’occasione per accogliere le osservazioni su ciò che come amministrazione possiamo fare per favorire un maggior presidio del territorio”.

In questi giorni inoltre piazza Spozio, in cui è situato il mini-market, e l’area circostante sono al centro dell’attenzione perché sono tra le aree candidate a Piazze aperte, il progetto finalizzato alla rigenerazione e valorizzazione degli spazi pubblici per renderli luoghi di incontro e socializzazione. Ieri sera si è tenuto infatti l’incontro del Consiglio di quartiere di San Fermo, con la coordinatrice Nicoletta Ballerio che ha sta guidando il percorso di partecipazione per raccogliere osservazioni e spunti dei cittadini e delle associazioni per rendere più vivibile l’area.

“Un segnale positivo per il quartiere la presenza di un’attività come questa – dichiara il consigliere delegato ai Quartieri Giacomo Fisco – Ora grazie all’impegno del Consiglio di quartiere di zona si sta lavorando su un percorso di progettualità partecipata incentrato sulla riqualificazione della piazza: un tassello importante per la possibilità concreta di creare una maggiore connessione tra l’amministrazione e i cittadini che vivono il quartiere”.