A spasso tra Creva e Biviglione alla scoperta delle meraviglie geologiche e naturalistiche del territorio

Domenica 20 novembre Maurizio Marelli de gli “Amici del Mulino”, in compagnia di una guida escursionistica, propone una passeggiata di 45 minuti alla scoperta delle meraviglie geologiche e naturalistiche del territorio con visita al restauro della pavimentazione in pietre della piazza di Biviglione.

A partire dalla Diga di Creva, passando per il Sentiero Italia fin su alla piazza di Biviglione e poi costeggiando il fiume, si andrà alla scoperta di una “Luino” diversa, verde e ricca di storia. Durante il viaggio verranno inoltre proposte letture nel bosco al “cerchio degli gnomi” e alla fine della passeggiata, nel giardino sul fiume dove attualmente Maurizio sta ristrutturando un edificio per adibirlo a rifugio, verranno consegnati dei mandala da colorare e poi riportare il giorno dell’inaugurazione della nuova struttura.

PROGRAMMA

Ore 13:45 ritrovo puntuale presso Market Eurospin di Luino, Via Turati, 110

Ore 16:00 arrivo a destinazione nel giardino sul Fiume e consegna dei Mandala per gara di colorazione

Percorso andata: Diga di Creva – Sentiero Italia in direzione Biviglione per visitare il tratto ricostruito in ciottolato del borgo (45minuti)

Percorso ritorno: in discesa nella Valle del Mulino (45minuti)

Per partecipare all’escursione il costo, in cui rientra la presenza di una guida escursionistica ambientale, è di 5€ . Il giorno della camminata sarà inoltre possibile dare un ulteriore contributo a sostegno degli Amici del Mulino (5€) e della sistemazione del rifugio (5€).

Per prenotare o avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 330 717102