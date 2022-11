Spettacolo e laboratorio a Maccagno il 20 novembre per la Giornata dei diritti dei bambini

Secondo appuntamento domenica 20 novembre 2022 alle ore 16.15 all’Auditorium Comunale di via Pietro Valsecchi 23 a Maccagno con la nona edizione della rassegna teatrale per ragazzi “Bim Bum Bam”, organizzata da Progetto Zattera con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

LABORATORIO SUI DIRITTI DEI BAMBINI

Il 20 novembre – data in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata dei Diritti dei bambini e degli adolescenti – mezz’ora prima dello spettacolo, alle 15 45, Martin Stigol, attore e scrittore, sarà presente in Auditorium per un laboratorio durante il quale i bambini presenti potranno creare disegni a loro piacere sul tema. Un tema, quello dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, molto caro a Progetto Zattera Teatro che a luglio ha firmato un protocollo d’intesa con Unicef Varese per promuovere progetti finalizzati alla diffusione della “Convention on the Rights of the Child”.

Convenzione che si rinnova ogni anno da tredici anni e che coinvolge anche il Comune di Varese e le scuole primarie del territorio nella manifestazione “Marcia Diritto” di Progetto Zattera, con iniziative volte a fare conoscere sempre più il rispetto dei diritti dei più piccoli e degli adolescenti.

BAINCALUNA: LO SPETTACOLO

Dopo il laboratorio, domenica 20 novembre, sul palco dell’Auditorium di Maccagno andrà in scena Biancaluna, spettacolo per bambini dai 3 ai 9 anni con pupazzi e attori, a cura di Gabriella Roggero e Metello Faganelli della Compagnia Roggero di Angera.

Pupazzi, burattini a guanto e marionette bunraku del teatro giapponese, si animeranno per raccontare la storia di “Biancaluna”, principessa viziata e capricciosa che vuole assolutamente sposarsi. C’è anche suo padre, il Re, un piccolo topo di nome Arturo e, soprattutto, lo zampino del Diavolo, a complicare le cose.

BIM BUM BAM

Il prossimo appuntamento con Bim Bum Bam sarà domenica 11 dicembre con i burattini in “Cappuccetto Russa”, di e con Elis Ferracini e la Compagnia Allegra Brigata, sempre sul palco dell’Auditorium di Maccagno.

Una favola divertente, moderna e rivisitata che racconta la storia di un bambino di città alle prese con mille avventure per salvare la nonna e il bosco dalle sgrinfie di Lercio, cacciatore Guercio.

L’ingresso è libero.

È gradita la prenotazione scrivendo a promozionezattera@libero.it oppure 338 7547484.

Per maggiori informazioni www.progettozattera.com.