Sport e razzismo negli Usa, Francesco Gallo ospite al Quarto Stato di Cardano

Sono ammirati e invidiati, ma le loro storie raccontano anche quanto sia profondo il razzismo negli Stati Uniti, ieri e anche oggi: sono gli atleti afroamericani, protagonisti del libro dal provocatorio titolo “Negri”, scritto da Francesco Gallo, giovane storico dello sport e regista cinematografico. Che sarà ospite domenica 6 novembre al Circolo Quarto Stato, nella rassegna “Circoli di cultura e sport”.

IL LIBRO

Gallo in poco più di 360 pagine ripercorre in maniera analitica e avvincente gli ultimi quattrocento anni di storia americana attraverso la lente privilegiata delle vicende di moltissimi campioni afrodiscendenti, i quali non hanno soltanto dovuto affrontare e superare durissime prove atletiche, ma soprattutto l’inaccettabile ostacolo del razzismo. Un razzismo che, scrive l’autore, in America è difficilissimo da estirpare, in quanto è secolare, viscerale e «annidato nelle radici stesse della nazione».

CIRCOLI DI CULTURA E SPORT

E’ una rassegna per promuovere lo sport come veicolo culturale e di benessere.

Nella voglia di Circolo Quarto Stato e Abitare le idee di far circolare la cultura come strumento principale per il benessere della comunità territoriale la rassegna in questione diventa spunto di incontro e confronto su temi culturali che prendono spunto da storie di sport.

I racconti vogliono guardare elementi dello sport e riportarli a riflessioni più ampie che stimolino cambiamento nella comunità, partendo dalla presentazione di un libro e continuando con una chiacchierata che lasci spazio alla comprensione di come cultura e sport insieme possono portare benessere nella vita delle persone.

LA SERATA