“sPunti di Vista”: Allea organizza un ciclo di incontri per conoscere Angera, il territorio e i suoi protagonisti

«Non sempre vivere un territorio significa conoscerlo appieno». Con queste parole, e per questo motivo, il gruppo civico Allea ha organizzato “sPunti di Vista”, ciclo di dieci incontri che riguardano Angera, i suoi cittadini e il territorio: “Un cantiere di idee e progetti per il presente e per il futuro“.

Dall’ambiente, alla ricerca, dal lavoro all’inclusione, dallo sport ai viaggi, le serate si terrano al giovedì sera (sotto il calendario completo) e avranno di volta in volta ospiti diversi per parlare, a 360 gradi, delle tematiche che toccano da vicino la città lacustre e i suoi protagonisti, intervistati da Allea e da Marco Tresca di VareseNews sul proprio trascorso personale a livello lavorativo o politico, per carpire i segreti del successo delle idee e delle azioni che li hanno resi punti di riferimento nel proprio settore.

Il primo appuntamento sarà giovedì 10 novembre alle 20:45 in sala consiliare ad Angera, ingresso da via Cavour: Chiara Ondoli racconterà la propria emozionale esperienza che parte dalle acque del Lago Maggiore e arriva alle Olimpiadi di Tokyo. “Un esempio di come attraverso la tenacia gli obiettivi si possono raggiungere”.

«Con questa iniziativa – dichiara Milo Manica, capogruppo di Allea in consiglio comunale – vogliamo offrire ai cittadini uno spazio aperto di incontro e discussione. Siamo molto contenti di avere avuto adesioni da persone illustri, angeresi e non solo, e l’entusiasmo da parte di tanti giovani che parteciperanno alle nostre serate».

Gli incontri si terranno secondo il calendario seguente, sempre il giovedì (20:45) sera in Sala Consiliare ad Angera: