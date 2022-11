Stage nazionale per Bianca Artioli, giovane calciatrice di Cazzago Brabbia

Un’altra soddisfazione per la giovanissima calciatrice di Cazzago Brabbia Bianca Artioli, centrocampista del Gavirate femminile di cui abbiamo raccontato i primi, importanti passi in un articolo di qualche mese fa.

Le abbiamo portato fortuna (si scherza, è proprio brava) tant’è che è stata convocata per uno stage a Tirrenia, centro di formazione delle Nazionali giovanili, nel quadro del Programma “Calcio+15”, progettualità sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico, in condivisione con il Club Italia, volta ad incrementare il livello tecnico e formativo.

Dopo i raduni delle Selezioni Territoriali, di cui Bianca fa parte ormai in maniera stabile (unica tesserata con una squadra dilettantistica ad essere convocata) è il momento dello stage a livello nazionale, un ulteriore passo in avanti per la giovanissima aspirante calciatrice.

A Tirrenia potrà ascoltare le significative testimonianze ed i consigli di calciatrici e tecnici che svolgono da anni la loro attività nell’ambito del calcio femminile, ma anche fare esercizi tecnico-tattici grazie alla collaborazione con i tecnici delle nazionali giovanili femminili e test specifici.

Con lei altre 29 ragazze, tutte nate nel 2008. Dalla Lombardia, ci saranno quattro giocatrici dell’Inter, tre del Milan ed una del Monza, oltre a Bianca del Gavirate. Un altro grande risultato che rende orgogliosi mamma Livia e papà Claudio, oltre alle sue allenatrici e alla società varesotta.