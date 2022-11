“Stessa tratta di Trenord, ma il biglietto costa oltre il triplo alla biglietteria automatica: perché?“

Buongiorno,

voglio segnalare l’ennesimo inconveniente occorso a mio figlio con Trenord. Oltre ai ritardi, alle volte che dei ragazzi minorenni sono stati fatti scendere dal treno prima di giungere a destinazione, è la seconda volta che vengono trattenute somme indebitamente alle biglietterie automatiche. La prima volta, a settembre us, ho rinnovato a mio figlio 14ne l’abbonamento tramite APP ma, nonostante la regolare vidimazione, ha dovuto ripagare in contanti l’intera somma (“vedi le numerose pec allegate con cui ho chiesto invano chiarimenti/rimborso a trenord”, scrive il lettore, che lamenta il fatto di poter operare il rinnovo solo attraverso il pagamento in contanti allo sportello automatico in stazione, a Gavirate).

Sabato 12 novembre scorso, sempre mio figlio, ha fatto un biglietto per la tratta Barasso-Comerio/ Varese (la foto ritrae i biglietti allegati dal lettore) alla biglietteria automatica della Stazione di Barasso-Comerio per l’importo di € 6,40!!!, quando acquistandola da APP il costo è di €1,90.

E se anche per mio figlio il costo non è stata una sorpresa mi chiedo quante persone incappano quotidianamente nello stesso problema.

Ringrazio la redazione per l’attenzione che i canali ufficiali di Trenord continuano invece ad ignorarmi.

I miei più cari saluti.

Ennio Bianchi