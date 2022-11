“Storie di Uomini e di Pietre”: viaggio indietro nel tempo alle cave di Cagno

Sarà un viaggio indietro nel tempo alle cave di Cagno domenica 6 novembre per il terzo appuntamento con “Storie di Uomini e di Pietre”, il programma di eventi per celebrare i 20 anni del Parco Valle del Lanza.

La prossima domenica sarà quindi un’esperienza sensoriale per rivivere l’attività del “picaprea”, con Passicreativi. Per secoli in questa terra si estrasse la pietra arenaria come testimoniano le enormi cave rimaste, ma com’era la vita di uno scalpellino? Il viaggio sarà in compagnia di Aldo Daghetta, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, e Roberta Calizzi, Insegnante Teatrodanza, Creatrice Laboratori in Natura. Con loro partirà il viaggio nel tempo con l’immaginazione, rivivendo la giornata di un lavoratore delle cave, ascoltando i suoni originali dell’ambiente, l’atmosfera unica che si creava durante le dure giornate di lavoro e giocando a progettare insieme il futuro di questi luoghi magici.

Il ritrovo sarà al Mulino del Trotto di Solbiate con Cagno, ore 9:00. Rientro previsto per le ore 12:00