Stranieri che scelgono l’Italia come location per il matrimonio: regole e procedure

Sposarsi in Italia è il desiderio di molte giovani coppie provenienti dall’estero, che sognano di materializzare la loro storia d’amore in delle città affascinanti e romantiche che solo questo paese possiede. Basta pensare alla bellezza e alla magnificenza di Roma, alle scenografie pittoresche e suggestive di Venezia, al verde delle colline umbre, allo splendore della Costa Amalfitana, alle montagne del Nord, solo per citare alcuni elementi che rendono unica l’Italia.

Da diversi anni, la wedding planner Kathrine Brenne e la sua agenzia Amore Wedding Italy accompagnano le coppie che desiderano sposarsi nel paese più romantico del mondo perché possano arrivare a rendere reale la loro storia, organizzando un matrimonio da favola nella propria città italiana preferita, con l’assistenza di un team di professionisti.

Tuttavia, per i futuri sposi stranieri, potrebbe sorgere qualche dubbio riguardo alla necessità di disporre di documenti specifici per poter celebrare le nozze a tutti gli effetti. Abbiamo intervistato proprio Kathrine Brenne, che ci ha raccontate quelle che sono le disposizioni e le regole da seguire per rispettare la normativa ed essere perfettamente in conformità con la legge italiana.

L’agenzia Amore Wedding Italy è a disposizione per fornire consigli, suggerimenti e consulenze personalizzate per predisporre un matrimonio superlativo, con il valore aggiunto di una città d’arte romantica e affascinante. Alla pagina destination wedding Italy del sito dell’agenzia, è disponibile il form per chiedere informazioni più dettagliate e per scoprire come funziona il servizio proposto da Amore Wedding Italy.

Tutti gli stranieri possono sposarsi liberamente in Italia?

Gli stranieri possono tranquillamente sposarsi in italia, sia con rito civile che con rito religioso, ammesso che si tratti di un culto riconosciuto dall’Italia. Non è necessario essere né cittadini italiani, nè disporre di un domicilio all’interno del paese, tuttavia per gli stranieri che, appunto, sono residenti o domiciliati in Italia è necessario procedere con le pubblicazioni di matrimonio, che necessitano la sottoscrizione di un verbale dove viene dichiarata l’assenza di eventuali impedimenti previsti dalla legge.

Ricordo che le pubblicazioni di matrimonio rappresentano un obbligo, la cui funzione è quella di rendere pubblica di fronte alla comunità la decisione dei futuri sposi almeno due settimane prima della celebrazione.

Quali procedure devono seguire gli stranieri che si sposano in Italia?

Gli stranieri con residenza o domicilio in Italia devono essere in grado di fornire una dichiarazione redatta nel proprio paese con funzione di nulla osta al matrimonio, confermando che non sussistono problemi o impedimenti in base alla normativa di riferimento. Tale dichiarazione può essere emessa dai Consolati italiani e autenticata dal Prefetto, dalle autorità del paese di provenienza e autenticata dai Consolati o dalle Ambasciate italiane.

Non è possibile ricorrere all’autocertificazione né ad altri certificati sostitutivi, ad esclusione dei rifugiati, che ovviamente non possono inoltrare richiesta alle autorità del proprio paese.

E se ottenere il nulla osta fosse impossibile?

Certo, è possibile. In questi casi, sarà il Tribunale ad accertarsi che il matrimonio può essere celebrato, autorizzando le pubblicazioni anche in assenza del relativo certificato.

I cittadini senza permesso di soggiorno possono sposarsi?

Sì, anche la Corte Costituzionale ammette la possibilità di sposarsi per uno straniero irregolare, ma solo nel caso in cui il partner sia in possesso di permesso di soggiorno o sia un regolare cittadino italiano.

Inoltre, gli stranieri senza permesso di soggiorno, qualora fossero in corso le pubblicazioni, possono legittimamente rimanere in Italia anche senza documenti e, dopo la celebrazione del matrimonio, hanno diritto al permesso di soggiorno per ragioni famigliari. Tuttavia, uno straniero che sposa un cittadino italiano non acquisisce la cittadinanza, ma deve farne richiesta a seguito di un periodo di due anni.

Amore Wedding Italy assiste gli sposi anche per le procedure burocratiche?

Certamente! La burocrazia e la necessità di disporre di documenti specifici può essere molto complessa per una coppia di stranieri o per il partner straniero. Noi siamo a disposizione per fornire consigli, consulenze, suggerimenti e per accompagnare gli sposi lungo il percorso giusto, evitando problemi con la normativa, errori e inadempienze. Il giorno delle nozze deve essere un momento di gioia, non di preoccupazione o di timore di avere dimenticato qualcosa.

Una wedding planner al servizio di chi è innamorato veramente

Amore Wedding Italy nasce dalla grande passione di Kathrine Brenne per il mondo delle nozze e degli sposi, e per l’Italia. Due amori che si combinano alla perfezione, e che hanno dato vita ad un’agenzia del tutto innovativa, nata per condurre i futuri sposi provenienti dall’estero lungo la coinvolgente esperienza del matrimonio italiano.

Trasferitasi a Roma dopo gli studi e le prime esperienze, Kathrine Brenne è rimasta immediatamente affascinata dall’Italia, e soprattutto da Roma, una città che pare essere stata realizzata su misura per gli innamorati. Oggi Kathrine è il punto di riferimento per gli sposi stranieri che hanno scelto l’Italia come cornice al giorno delle nozze, e per tutti coloro che vogliono rendere questo giorno unico, straordinario e indimenticabile.