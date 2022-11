Strike! Una fila di paletti abbattuti a Gallarate in Corso Sempione

Usando un po’ di ironia: ha fatto strike. Protagonista, un (almeno a noi) ignoto automobilista che nella notte tra sabato e domenica ha travolto in Corso Sempione a Gallarate una fila di paletti in ghisa con catenelle, di quelli che “proteggono” i marciapiedi ai lati delle strade.

I paletti, a dire il vero, servono di solito per impedire ai pedoni attraversamenti in punti pericolosi, incanalandoli invece verso un semaforo (come in questo caso) o un passaggio pedonale. Di per sè, i pur robusti paletti poco possono fare per fermare un veicolo in velocità, come dimostra il disastro rimasto in Corso Sempione vicino all’incrocio con via Cavallotti: probabilmente un mezzo in velocità ha travolto uno dopo l’altro i paletti, sradicandoli dal suolo e lasciando buche e asfalto rotto. Quattro i paletti a testa sferoidale “rimossi”.

Nella notte non risultano comunque interventi del 118 in quel punto. Il responsabile, probabilmente, se l’è data a gambe. E per fortuna in quel momento non passava nessun pedone o ciclista.

E, per fortuna, è avvenuto di notte, per fortuna anche per un altro motivo: spesso infatti quel tratto è occupato da veicoli in sosta vietata (testimoniano anche le immagini di Google Maps) sul marciapiedi, che avrebbero peggiorato le cose.