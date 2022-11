Sul palco del Fratello Sole un viaggio musicale di Nuova Busto Musica coi ragazzi dei centri disabili

“Diversamente uguali” è il titolo di un viaggio musicale intorno al mondo che si terrà venerdì 11 novembre alle ore 21 al teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, grazie alla collaborazione e al sostegno di Fondazione Cariplo. Lo spettacolo musicale alterna canzoni, parti recitate e brani suonati con strumenti a percussione.

La presenza di una band dal vivo renderà la rappresentazione particolarmente coinvolgente per il pubblico ma soprattutto darà la possibilità ai ragazzi del centro di interagire (da protagonisti) con musicisti professionisti. La scelta delle canzoni più conosciute del repertorio internazionale permetterà un facile ascolto e una partecipazione attiva anche da parte del pubblico.

Lo spettacolo ha una trama e una voce narrante. Un regista appena licenziato dalla sua casa cinematografica, decide, per cercare l’ispirazione per un nuovo film, di fare un viaggio intorno al mondo. “Dall’Asia all’America, dalla Francia alla Somalia girerà il mondo a partire dall’Italia”. Il fil rouge è la messa a confronto fra diversità ambientali, culturali e musicali e la diversità che caratterizza ogni singolo individuo. Essere “diversamente uguali” , una risorsa, non un limite.

I protagonisti sono i ragazzi affetti da disabilità, frequentanti il CDD Solidarietà Famigliare, la “Casa di Alessandro” e la Comunità di Via Brambilla a Castellanza, guidati dal M.° Ornella Gobbi che svolge un laboratorio musicale presso il Centro. Insieme a loro sul palco ci saranno i musicisti della Scuola Nuova Busto Musica di Busto Arsizio (Cesare Bonfiglio – chitarra, Marco Conti – basso, Fabio Buonarota – tromba, Aldo Bulgheroni – pianoforte, Carlo Attolini – batteria, Marco D’errico – voce, Francesca Marmonti – testi e la voce narrante di Andrea Depaoli).

Ornella Gobbi è codirettore (insieme a Cesare Bonfiglio) della scuola Nuova Busto Musica dove insegna pianoforte. Svolge attività di propedeutica musicale presso diverse scuole dell’infanzia e scuole elementari. Da diversi anni opera nel campo delle disabilità e del sociale portando esperienze nell’ambito musicale in centri diurni per disabili e centri psico-sociali instaurando sempre un ottimo rapporto interpersonale con gli utenti. Recentemente ha iniziato un laboratorio di musica presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Anche quest’anno a dicembre dirigerà il tradizionale concerto di Natale con musiche gospel e swing con il coro Soulgift della Nuova Busto Musica.