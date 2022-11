Tavole natalizie in mostra a Palazzo Estense per sostenere Varese Alzheimer

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, i prossimi 14 e 15 novembre, il Salone Estense ospiterà il tradizionale concorso di tavole agghindate per Natale

Dopo due anni di attesa, a causa della pandemia, torna l’iniziativa di Varese Alzheimer “Ritroviamoci …a tavola”.

Al Salone Estense di via Sacco a Varese, saranno in mostra idee originali, preziose e accoglienti per addobbare le tavole di Natale.

L’appuntamento è per lunedì 14 e martedì 15 novembre dalle 10 alle 18. Martedì alle ore 17 ci sarà la premiazione dell’idea della miglior tavola.Ci sarà anche il mercatino con oggetti natalizi a sostegno delle attività assistenziali. L’ingresso è libero.