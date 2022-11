Teatro amatoriale che passione: tutti in sala alle Arti di Gallarate

Le grandi compagnie, certo. Ma alle Arti di Gallarate è di casa anche il teatro amatoriale. E “scalda” il pubblico: sabato 29 ottobre la rassegna in ricordo di don Alberto ha visto subito una bella partenza, con duecento persone in sala per “Doc”, lo spettacolo del Gruppo Teatrale Crennese. E per il prossimo sabato è sold out il secondo spettacolo della rassegna.

Una bella piéce che diverte e fa anche riflettere, uno spettacolo “polifonico” che mette insieme le storie di un gruppo di pazienti nella sala d’attesa dello psicologo (il 12 il GTC replicherà al Varese al Salone Estense; nella foto gli attori sul palco delle Arti).

Dopo il debutto con il GTC, la mini-rassegna proporrà sabato 5 novembre un pomeriggio con la compagnia Dietro le quinte, nata proprio alle Arti vent’anni fa, che proporrà “Let’s sing” (nella foto di apertura).

E anche qui arriva appunto un bel segnale di partecipazione e interesse: tutti i biglietti sono già esauriti.