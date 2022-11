TEDx riempie le Ville Ponti mettendo in scena il nostro futuro

Una sala napoleonica piena fino all’orlo, con un pubblica la cui media anagrafica era ampiamente al disotto dei 40 anni e parecchie famiglie con bambini piccoli: la sesta edizione di TEDx Varese, ospitata al centro congressi Ville Ponti con una due giorni sabato 5 e domenica 6 novembre, è stata la rappresentazione del futuro.

“Come ci vediamo” era il tema scelto per questa nuova edizione, e i partecipanti hanno potuto fare il punto di come la nostra società sia andando in una due giorni che ha visto il sabato impegnato da due macro iniziative e 15 laboratori di co-creazione, mentre domenica, invece, si è tenuta nel pomeriggio la classica conferenza TEDx, quest’anno particolarmente internazionale.

L’evento si è infatti aperto con la testimonianza di Savhil Musaieva, chief-editor dell’Ukrainska Pravda, personaggio di spicco per le sue attività iniziate ben prima dell’invasione Russa, e inserita dal Times nella classifica delle 100 persone più influenti nel 2022.

Ma non è stata solo la sua testimonianza ad arrivare da oltre confine: da Michael O’Flaherty, direttore Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali ad Hannah Bagdasar, Lead Investigator per Global Authentication Project, mappatura degli attacchi russi sui civili ucraini, progetto per il quale sono stati bannati e lei è stata inserita nella lista delle persone indesiderate dalla federazione russa; da Kenton Rogers, urban forester britannico, co-founder di Treeconomics, che si occupa di condurre progetti di alto livello di riforestazione a Hadia Ibraim Khel, attivista per i diritti delle donne.

Importanti anche gli ospiti italiani però: da Elio Marchesini, direttore d’orchestra che tra i tanti ha lavorato anche con Dalla e Vecchioni; Rachele Didero, giovane startupper, fondatrice di Cap_able; Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro a Milano, che si occupa di adolescenza e della relazione dei giovani con tecnologie e digitalizzazione; Giuseppe Licari, artista che si occupa di giustizia ambientale; Alessandro Di Tizio, gastronomo etnobotanico, che con il suo intervento vuole sollecitare la cittadinanza ad avvicinarsi ad una nuova cultura gastronomica, tornando a fare quello che facevano i nostri nonni; infine, Silvia Polleri, imprenditrice sociale, che lavora con il carcere di Bollate a Milano, ideatrice di “InGalera” ristorante che fa lavorare i carcerati e conduce percorsi di riacquisizione della dignità.