Tensione al PalaBorsani, scontri tra tifosi del Legnano e della PL Livorno

Soltanto il pronto intervento della Polizia di Stato e il buon senso degli sportivi più collaborativi ha evitato che i tentativi di scontri tra tifosi del Legnano basket e della PL Livorno potessero andare oltre il dovuto. I fatti alla ripresa della gara dopo un primo tempo in cui i Knights si sono portati avanti nel punteggio.

Reciproci scherni tra le arti più calorose del tifo hanno finito per esaltare troppo gli animi. Prima sulla tribuna verde, quindi anche in quella centrale, le opposte tifoserie sono arrivate a contatto. L’intervento della Polizia di Stato, l’appello dallo speaker per contenere il comportamento, l’intervento dei dirigenti legnanesi hanno riportato la calma nel palazzetto. La partita è ripresa regolarmente, solo con qualche minuto di ritardo