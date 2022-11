Tifosi del Siena: «L’acquisto del Legnano? Non ci piace, è come un marito che ha l’amante»

Nel giorno del 52° anno di fondazione del Club Fedelissimi, i tifosi senesi manifestano apertamente il loro sentimento di fastidio per l’acquisizione del Legnano calcio da parte della proprietà del Siena stesso. Lo hanno fatto attraverso una intervista video del loro presidente, Lorenzo Mulinacci, alla testata online Radio Siena TV, che non usa mezzi termini: «L’acquisto del Legnano? Non ci piace, è come un marito che ha l’amante».

“Domenica scorsa – scrive il giornale senese – la squadra ha fatto un bel regalo ai sostenitori, andando a vincere ad Alessandria. Mulinacci è convinto che in un campionato così equilibrato tutto può succedere. Però, ancora una volta, il Siena è al centro di voci e indiscrezioni: per questo motivo i Fedelissimi hanno chiesto un incontro con il presidente Montanari, che da qualche giorno ha rilevato la società del Legnano. Un affare che ha un po’ infastidito i tifosi bianconeri”.

Nell’intervista, così in sintesi Mulinacci: «L’incontro richiesto al presidente è per smentire le voci che circolano in questi giorni. Vogliamo chiarimenti in una stagione che ci sta regalando soddisfazioni. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole, ma l’acquisto del Legnano non ci piace. Un calcio-business di questo genere non ha passione e cuore. Insomma, è come un marito che ha l’amante. Comunque, a noi interessa il Siena e, fino a quando van bene le cose, siam tutti contenti».

(Foto in copertina da Radio Siena TV)