Torna il festival di Politics hub, i giovani chiamano la politica ad un viaggio tra “Generazioni a confronto”

Sono giovani (qualcuno giovanissimo), non hanno paura di rimboccarsi le maniche e sono determinati a portare a Legnano la politica con la P maiuscola. E per farlo, un anno dopo la prima edizione del loro festival, i ragazzi di Politics Hub sono pronti a concedere il bis con un percorso tra “Generazioni a confronto” in due serate che porterà a Legnano e Busto Arsizio rettori e docenti universitari, ex ministri e dirigenti penitenziari.

«Visto l’enorme successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre il format – spiega Alessandro Lupi, presidente dell’associazione -: anche quest’anno organizzeremo due serate dedicate all’equità generazionale analizzando il tema dal punto di vista economico, politico e sociale. Abbiamo scelto di mettere al centro una tematica spesso poco affrontata in Italia sulla quale però si può dire molto e su cui come Politics Hub lavoriamo intensamente: sarà un ottimo palcoscenico per un lavoro corale che va da chi sta sul palco ai contenuti, dal gruppo social a chi gestirà l’afflusso di pubblico, una cinquantina di persone in tutto che hanno risposto “presente” alla chiamata».

Nel segno di un logo a tre elementi che simboleggia un percorso tra generazioni fatto di connessioni che sono «la chiave dell’equità», i giovani dell’associazione giovedì 17 novembre porteranno al Teatro Tirinnanzi il patto intergenerazionale della Costituzione, filo rosso che verrà declinato tra ambiente, lavoro e giustizia in qualità di «garante dei valori su cui si fonda la Repubblica» alla luce dell’esperienza degli ospiti. E che ospiti: sul palcoscenico della Città del Carroccio Politics Hub dialogheranno con Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Federico Furlan, docente di Diritto costituzionale all’Università Bicocca di Milano, e Cosima Buccoliero, direttrice della casa circondariale Lorusso e Cotugno.

Due giorni dopo, sabato 19 novembre, si raddoppia al Teatro Sociale di Busto Arsizio per passare al setaccio il tessuto imprenditoriale italiano tra presente e futuro, parlando di tutela del know-how, di rischi e opportunità della transizione digitale e di digitalizzazione inclusiva. Non solo: ci sarà spazio anche per disabilità e natalità e invecchiamento demografico. Senza tralasciare i risvolti economici, due su tutti, tanto per fare qualche esempio, il debito pubblico e il sistema pensionistico. E anche in questo caso insieme ai giovani di Politics Hub sotto i riflettori ci saranno nomi di primo piano, dal rettore della LIUC Federico Visconti all’ex ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, passando Vincenzo Galasso, docente di Welfare and public economics, Welfare and politics e Political economics all’Università Bocconi, e per un videomessaggio del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Nel mezzo ci sarà spazio anche per un workshop organizzato a quattro mani con Confindustria che coinvolgerà 40 ragazzi e ragazze delle scuole superiori del territorio su temi come la sostenibilità, la responsabilità aziendale e la responsabilità sociale, con la testimonianza della Tessitura Colombo di Busto Garolfo, una master class con un esperto di sostenibilità di KPMG, una lezione di docente universitario della LIUC e un business game per toccare subito con mano le conoscenze appena acquisite.