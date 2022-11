Torna l’Artigiano in fiera: a Rho previsto un milione di persone dal 3 all’11 dicembre

Torna nello spazio di Fieramilano, a Rho, “Artigiano in fiera” uno degli imperdibili appuntamenti legati all’atmosfera natalizia milanese che da anni fa il paio con la centrale e più tradizionale fiera degli Oh Bej! Oh Bej! (La fiera che si tiene in centro a Milano in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio) I numeri di Artigiano in fiera si preparano ad entrare nel vivo: secondo gli organizzatori si parla di almeno un milione di visitatori nei giorni che vanno dal 3 all’11 dicembre: Sette padiglioni, 2350 espositori, 84 Paesi del mondo presenti e rappresentati, 27 ristoranti e 18 luoghi del gusto (nella foto: la giornata di aopertura di una delle passate edizioni).

«E’ il luogo della valorizzazione dell’economia incentrata sulla persona e sul territorio – ha detto il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta – e si conferma anche quest’anno la più grande rappresentazione di culture di tutto il mondo». Tra i Paesi ci saranno tutta l’Italia e una grande area dedicata all’Europa in cui spiccherà la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità. Ci sarà uno spazio di solidarietà dedicato a diciotto imprese provenienti dall’Ucraina, la cui partecipazione è stata interamente sostenuta da Ge.Fi. Spa.

Dall’Africa si confermano Tunisia, Senegal e il debutto del Benin. Il Paese d’onore sarà l’India e tornano Vietnam e dell’Iran. Dalle Americhe, tra i vari Paesi presenti, arriveranno gli artigiani del Messico, della Colombia, dell’Ecuador, oltre ai ritorni da Cuba e dall’Argentina. Ci sarà anche una rappresentanza dalle Antille e dai territori oceanici della Francia d’oltremare (Dom-Tom).

Si rinnovano anche quest’anno i saloni tematici come Vivere la casa, l’Atelier Moda & Design e il Salone della Creatività.

