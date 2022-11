A Tradate la terza tappa di “La Lombardia che vorrei”, incontri sul futuro della regione

E’ in programma martedì 29 novembre a Tradate la terza tappa del ciclo di incontri “La Lombardia che vorrei”, il percorso per la provincia di Varese promosso con Lilt, Favo, Caos Onlus, Ordine dei Biologi, Ordine delle Professioni infermieristiche, Ordine delle Professioni sanitarie e Federfarma Lombardia per raccogliere idee e spunti di riflessione sul futuro della Regione.

L’appuntamento è alle 20.30 a Villa Truffini, in corso Bernacchi 2.

Interverranno Luca Pellizer, coordinatore del Comitato genitori del reparto di Pediatria oncologica dell’Istituto dei Tumori di Milano; Enrico Meroni, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari; Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa srl; Maurizio Martegani, presidente della cooperativa sociale Baobab; Battistina Castiglioni, direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’ospedale Galmarini di Tradate; Cristina Romano, responsabile della Diabetologia all’ospedale di Varese e Rudy Rossetto, presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia.

Ospite dell’iniziativa Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, relatore della recente riforma sanitaria lombarda.

Al centro del dibattito le prospettive regionali in materia di salute, disabilità, anziani, sport come corretto stile di vita, tutela ambientale ed animale, famiglia, natalità, genitorialità, conciliazione vita-lavoro, pari opportunità, inclusione sociale, contrasto alle dipendenze patologiche e al disagio giovanile, salute mentale, prevenzione, sicurezza sui luoghi di lavoro, educazione, volontariato e terzo settore.