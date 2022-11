Travolto e ucciso da un camion Davide Rebellin, vinse due volte la Tre Valli Varesine

È un brutto giorno per il mondo del ciclismo. Davide Rebellin, 51 anni, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante mentre era in sella alla sua bicicletta a Montebello Vicentino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella mattinata di oggi – mercoledì 30 novembre – l’ex ciclista stava pedalando lungo la Strada Regionale 11 quando un camion, uscendo da uno svincolo autostradale, lo avrebbe colpito e travolto. Non è ancora chiara la dinamica, che è al vaglio dei carabinieri, ma l’autista non si è fermato dopo l’incidente, allontanandosi, forse perché non accorgendosi dell’accaduto.

Rebellin, classe 1971, ha vinto per due volte la Tre Valli Varesine, a distanza di 13 anni: prima nel 1998 battendo nel finale Giuseppe Di Grande; poi nel 2011 precedendo Domenico Pozzovivo. La seconda vittoria, ottenuta a oltre 40 anni, fu particolarmente sentita perché arrivata dopo la squalifica per doping che lo fermò per due anni.

Oltre alla classica varesina, Rebellin si piazzò quarto al Mondiale di Varese del 2008, quando sul traguardo dell’ippodromo trinfò il corregionale Alessandro Ballan.