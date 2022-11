Tre bombe da bonificare alla ex Innocenti di Milano, previste chiusure autostradali

Per consentire la bonifica di tre ordigni bellici rinvenuti nell’area industriale dismessa “Ex Innocenti” di via Rubattino nel Comune di Milano, verranno chiusi: l’A51 tangenziale est dalle ore 6 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, i rami di svincolo in uscita per MI-Rubattino (Km 5+927) da entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.P.103 Segrate.

Dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli MI-Forlanini / Aeroporto Linate (km 4+473) e MI-Lambrate / S.P.103 Segrate (Km 7+374). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Rubattino (Km 5+927), MI-Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) per la medesima carreggiata nord. ll percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.103 Segrate (km 7+313).

Dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.103 Segrate (km 7+313) e MI-V.le Forlanini/Aeroporto Linate (Km 4+473). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.103 Segrate e MI-Lambrate (Km 7+313) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale dallo svincolo MI-V.le Forlanini (km 4+473).

Nell’ambito delle medesime operazioni di bonifica, verranno attuate le seguenti chiusure: A51 TANGENZIALE EST – Dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di Domenica 4 Dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (Km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per carreggiata sud (direzione Bologna). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico sulla A58 TEEM.

A52 TANGENZIALE NORD – Dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di Domenica 4 Dicembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 in entrata da Torino per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’uscita consigliata allo svincolo precedente Cinisello Balsamo / Sesto San Giovanni (A4, km 136+000) o in alternativa il proseguimento in direzione Venezia per il successivo ingresso in A58 TEEM.

A50 TANGENZIALE OVEST – Dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di Domenica 4 Dicembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (km 31+420) in uscita per Milano/A51 Tangenziale Est da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Contestualmente verrà chiusa al traffico l’Autostrada A1 in direzione Milano con obbligo di uscita sulla A50 Tangenziale Ovest in direzione A8-Laghi. I percorsi alternativi prevedono l’uscita consigliata allo svincolo uscita 8 in direzione Milano Vigentina (Km 26+249) per il successivo ingresso in A51 attraverso la viabilità ordinaria. In alternativa, il traffico diretto in A4 Venezia potrà proseguire sulla A58 TEEM.