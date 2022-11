Tre prostitute uccise a Roma. Gli inquirenti indagano sull’ipotesi di un serial killer

È il caso di tre prostitute uccise a poche ore di distanza la vicenda dai contorni ancora oscuri sulla quale a Roma stanno indagando le forze dell’ordine.

Questa mattina, intorno alle 11, sono state infatti trovate morte due donne di origine cinese in un palazzo di via Augusto Riboty: da una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine sembra che entrambe siano state uccise a coltellate, una trovata poi sul pianerottolo dell’edificio, l’altra all’interno dell’appartamento. A dare l’allarme il custode del palazzo.

Intorno alle 13 poi le forze dell’ordine sono intervenute per l’omicidio di una persona transessuale di origine colombiana, in un appartamento di via Durazzo, distante poche centinaia di metri da via Riboty. La zona è quella dell’elegante quartiere Prati, sulla sponda occidentale del Tevere, in centro città.

Come riporta Ansa, gli inquirenti starebbero ora vagliando i tabulati telefonici delle vittime per ricostruire i contatti avuti nelle ultime ore e analizzando le telecamere di videosorveglianza presenti in quel quartiere. L’ipotesi formulata dagli investigatori è che i tre omicidi possano essere collegati e frutto della stessa mano omicida.