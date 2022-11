“Trofeo Lombardia”: una domenica tra i boschi di Sesto Calende con la gara di “Orienteering”

Tempo di orienteering nei boschi di Sesto Calende, dove domenica 19 novembre, ore 9, prenderà piede la sesta prova del Trofeo Lombardia.

La manifestazione sportiva sarà organizzata dalla “Polisportiva Ist. Sup. Dalla Chiesa A.S.D.” – società affiliata Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) e all’ente di promozione sportiva CSEN – che ha come obiettivo far conoscere l’ambiente boschivo attraverso l’originale disciplina praticata non con racchette, mazze o palle con una mappa topografica dettagliata.

Il ritrovo della gara promozionale è previsto alle piscine Wave di Sesto Calende. A pochi metri dal campo sportivo sarà infatti possibile parcheggiare la macchina ed ultimare le procedure di iscrizione alla segreteria prima della partenza per il verde sestese fissata per le 10, cone le premiazioni previste al termine della gara attorno alle 13.

«Grazie al contributo dell’amministrazione comunale e del comitato regionale lombardo della FISO la nostra associazione ha potuto aggiornare la mappa che verrà utilizzata in gara e per tutte le manifestazioni, eventi ed allenamenti dove parteciperanno scuole, gruppi, famiglie, ragazzi e atleti della zona» spiega l’associazione sportiva.

Trattandosi di manifestazione promozionale, oltre alle consuete categorie per atleti agonisti tesserati FISO, si aggiunge la categoria “Esordienti”. Questa categoria non prevede classifica in quanto definita attività “ludico motoria” e per questo non richiede certificato medico, con la possibilità di partecipare in coppia, terna, gruppi familiari, indipendentemente dall’età dei partecipanti.

«La partecipazione alle manifestazioni promozionali – sottolinea l’Asd Dalla Chiesa – non richiede una preparazione tecnico-specifica, ma solo il desiderio di cimentarsi in attività all’aria aperta, adatta a tutti. Libera la scelta di percorso fra partenza, punti intermedi, arrivo, le istruzioni di base verranno invece date sul luogo di ritrovo, il centro acquatico Wave di Sesto Calende in via dello sport, dove i partecipanti riceveranno tutto il materiale necessario per svolgere il percorso (mappa, punzone elettronico SI CARD ed eventualmente bussola)».