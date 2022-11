Come trovare la giusta impresa di pulizie per un condominio

Trovare la giusta impresa di pulizie per un condominio non è sempre un compito semplice, anche perché sono numerosi gli aspetti che devono essere presi in considerazione, soprattutto se si desidera usufruire dei servizi offerti a un prezzo vantaggioso. Come fare a capire, dunque, se una società di pulizie è professionale e affidabile o meno? Prima di tutto è opportuno badare allo staff, che deve essere scelto con attenzione ed essere sottoposto ai necessari iter di formazione e aggiornamento, anche per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008. I lavoratori, inoltre, devono tutti essere assunti in maniera regolare, affinché l’amministrazione condominiale possa ottenere il documento UNILAV che lo certifica. Serve anche un documento che attesti che l’impresa ha assolto gli obblighi di tipo contrattuale e legislativo verso gli enti preposti.

Come capire se un’impresa è professionale

Vale la pena di badare anche al costante coordinamento all’interno dell’impresa. In particolare, il responsabile commerciale deve poter regolare un capitolato specifico per il condominio, mentre è compito dei capisquadra supervisionare con la dovuta attenzione e in modo meticoloso i vari aspetti di carattere organizzativo e pratico che chiamano in causa il personale. È auspicabile, poi, l’impiego di prodotti professionali, meglio se di tipo Ecolabel, che è un marchio che assicura la qualità ecologica. I servizi con questo marchio assicurano prestazioni e standard molto alti e, in più, hanno un impatto ambientale minimo.

Il dialogo con i clienti

Tutte le società di pulizia dovrebbero instaurare con i propri clienti un rapporto basato sul dialogo. I professionisti, in particolare, per essere certi di mettere a disposizione la soluzione migliore possibile dovrebbero garantire una piena disponibilità al confronto, con le amministrazioni e con i singoli condomini, proprio per intraprendere una relazione diretta fondata sullo scambio di idee reciproco. Un confronto diretto è molto importante perché permette di arrivare al compromesso migliore e assicura la soddisfazione reciproca.

I prezzi

Di certo per un servizio di pulizia in un condominio, un aspetto decisivo per la scelta dell’impresa è quello relativo ai prezzi, soprattutto in un contesto come quello attuale contraddistinto da una crisi economica. È inevitabile che le amministrazioni e le famiglie prestino la massima attenzione al portafoglio, e soprattutto per chi vive in condominio è una consuetudine ritrovarsi coinvolti in discussioni che riguardano le spese che dovrebbero essere ridotte o tagliate. In circostanze del genere può succedere in occasione di un’assemblea di condominio che si arrivi all’ipotesi di sostituire la società di pulizia per individuare una soluzione in linea con le esigenze di risparmio di tutti i nuclei familiari. Tuttavia, è chiaro che il servizio che viene garantito è di qualità proporzionale al prezzo che viene pagato per le pulizie.

I servizi di Sagem

Sagem è un’ impresa di pulizie condominiali di Milano a cui ci si può affidare avendo la certezza di usufruire di servizi eccellenti a un prezzo più che vantaggioso. Con una lunga storia e altrettanta esperienza alle spalle, questa società è un punto di riferimento nel settore sia nel capoluogo lombardo che in provincia, e assicura professionalità e puntualità per tutti i servizi proposti, per gli edifici condominiali ma non solo. Sagem, tra l’altro, esegue un sopralluogo gratuito, che è di fondamentale importanza per poter usufruire di un servizio di pulizie pianificato e messo a punto su misura. In occasione del sopralluogo, che viene effettuato da un tecnico specializzato, si controlla tutto quello che serve al condominio affinché possa essere predisposto un servizio in linea con le diverse necessità.

Quali sono le ditte più serie

È inevitabile che un costo basso presupponga standard di qualità modesti per le prestazioni offerte da una società di pulizie: quindi se si vuol usufruire di un servizio soddisfacente, è bene essere pronti a pagare il giusto prezzo. Una ditta preparata e seria come Sagem, per esempio, non solo ha il personale in regola e dispone di tutti i documenti che occorrono, ma è in grado di proporre un servizio ottimale. Non bisogna scegliere una ditta di pulizie cercando quella che costa meno, ma occorre capire che cosa offre ognuna delle aziende che vengono prese in considerazione in vista della selezione.