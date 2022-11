Truffa dell’acqua a Vedano Olona, un’anziana derubata di soldi e oro

Brutta avventura questa mattina per una donna di Vedano Olona derubata di soldi e oro da un malvivente che ha messo in scena la cosiddetta “truffa dell’acqua”.

Verso le 11 l’uomo – sui 30 anni, vestito di nero, statura medio bassa e occhiali da vista – ha avvicinato la sua vittima con modi gentili e l’ha convita che ci fossero problemi con l’acqua di casa, invitandola riporre soldi e gioielli nel frigorifero mentre lui interveniva sull’impianto.

Dopo aver spruzzato nell’appartamento una sostanza irritante il ladro ha rubato tutto quello che la signora pensava di aver messo al sicuro e in un attimo si è dileguato.

Avvertiti dalla vittima sono subito giunti sul posto il comandante e gli agenti della Polizia locale, ma del malfattore non c’era più traccia.

«Purtroppo questa volta la truffa è riuscita, anche perché l’autore ha messo in atto modalità molto subdole per convincere la vittima e carpire la sua fiducia- dice la comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli – Ancora una volta raccomandiamo a tutti, ma soprattutto alle persone anziane che sono le vittime preferite di questi delinquenti, di non aprire mai e poi mai la porta a chi non si conosce e di non credere a queste storie fantasiose dell’acquedotto che ha dei problemi o altre storie simili. Una raccomandazione che estendiamo ai familiari, perché lo ricordino sempre ai loro anziani. Tenete a portata di mano il numero dei Carabinieri o della Polizia locale e prima di aprire a chi non è conosciuto fateci una telefonata, verificate, perché dopo è troppo tardi».