Turno infrasettimanale per la pallamano Cassano Magnago, in trasferta a Sassari

Il girone di andata del campionato A1 è agli sgoccioli e la pallamano Cassano Magnago è alle prese con le ultime fatiche, che dopo i match con i piani alti della classifica come Fasano e Brixen, domani, mercoledì 16 novembre, se la vedrà al pala Santoru contro Raimond Sassari. (Foto di Claudio Atzori)

Fischio d’inizio alle 15 per questo match infrasettimanale a pochissimi giorni dalla bruciante sconfitta in casa contro la capolista Brixen che, dopo una sfida all’ultimo sangue e agguerritissima, ha avuto la meglio sugli amaranto (27-29), sono rimasti a bocca asciutta e fermi a 9 punti. Come se non bastasse, sono stati superati da Bozen, che sabato ha vinto di misura contro Fasano (36-32).

I cassanesi non vincono da fine settembre, quando giocarono in casa contro Carpi, e da quel momento hanno perso contro Pressano (che ha trionfato 25-30), mentre ha pareggiato contro Fasano 26-26. Certo, un pareggio non è una vittoria e chiaramente una sconfitta di misura – di uno e due punti – come quella subita sabato scorso non sono dei risultati netti: questo perché, nonostante un risultato finale che non ripaga gli amaranto del loro autentico valore, i ragazzi di coach Matteo Bellotti hanno la corazza dura, non si arrendono mai e sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato, anche una infallibile come Brixen, che più volte o si è trovata in parità o era sotto di qualche punto.

Certo è che gli ultimi appuntamenti del girone, fino a dicembre, non sono certo una passeggiata: dopo Brixen e Sassari, sabato 19 novembre affronteranno Alperia Merano. Un trittico di match imprevedibili e sfidanti, ma anche molto impegnativi dove gli amaranto dai pronostici non partono certo avvantaggiati.

RAIMOND SASSARI VS CASSANO MAGNAGO

Dopo le partenze di Raul Bargelli (andato al Besançon), Alessandro Leban (ceduto a Fasano), Allan Pereira (andato a Secchia Rubiera), Paolo Bardi (andato a Belfort) e Cherubin Tabanguet (andato a Strasburgo), questa estate sono entrati in squadra Josip Grbavac centrale-terzino classe 1994 nato in Bosnia. Di passaporto croato, ha iniziato la sua carriera nella compagine bosniaca dell’Izvidac. Con questi colori ha vinto tre titoli nazionali giovanili e due senior, militando in prima squadra fino al 2018. Successivamente si è trasferito in Germania per giocare con il Saarlouis per poi approdare all’Angers, squadra della ro Liglue francese dalla quale arriva.

Nuovo acquisto anche Srdjan Mijatovic, terzino destro della nazionale serba: classe 1998, ha giocato tra le fila del Borac, tra il 2013 e il 2019, ottenendo due volte lo scudetto e la coppa nazionale. Ha poi giocato in Spagna (con la maglia del Puente Genil e del Villa De Aranda, guadagnando la promozione nella Liga Asobal) e l’anno scorso si è allenato in Finlandia, tra le fila del Cocks. “Pescaggio” da Trieste, invece, Nicolò Aldini che giocherà nel ruolo di pivot: classe 2002, prima di indossare i colori di Trieste ha giocato con Casalgrande, ottenendo la promozione in A2.

Infine, è arrivato in Sardegna anche Rodolfo Oliveira, terzino destro proveniente da Angers.

I ragazzi di coach Luigi Passino arrivano da una sconfitta di misura subita da Pressano(23-22), perdendo il secondo posto in classifica e scendendo al terzo: una partita vibrante, incerta, sempre apertissima. E poi ricca di sorpassi da una parte e dall’altra: il +2 con cui i trentini sono andati a riposo è stato annullato e superato dal 18-15 con cui De Oliveira ha portato i sardi avanti al 38’. Altro cambio di direzione e 19-18 dei locali con Andreasson allo scoccare del 49’. Si è andati avanti avanti così: punto a punto, gol su gol. Nuovo pareggio firmato da De Oliveira (21-21), ma la risposta di Pressano è stata pesante grazie ad Andreasson (23-21). Vano il -1 di Nardin. È il sesto risultato favorevole in stagione per l’organico guidato da Alessandro Fusina.

Gli amaranto dovranno prestare attenzione ai rossoblu Umberto Bronzo (che ha segnato 7 goal) e al nuovo innesto serbo Mijatovic, che ha realizzato 6 reti. Inoltre, Sassari su 9 partite giocate ne ha vinte 6, perse 2 (contro Pressano e Conversano) e pareggiate 1 (contro Secchia Rubiera), con 287 goal fatti e 236 subiti (la media cassanese è di poco inferiore: 250 goal fatti e 245 subiti).

LA DECIMA DI CAMPIONATO

Tutti i match della decima giornata di campionato sono mercoledì 16: dopo la partita pomeridiana tra Cassano e Sassari, alle 19 tutti i riflettori sono puntati sul derby altoatesino Brizen-Bozen e quello pugliese Fasano-Conversano.

Alle 20 si scontreranno Alperia Merano e Pressano, contemporaneamente a Romagna e Campus Italia e Fondi e Albatro. Chiude la giornata il derby romagnolo Secchia Rubiera-Carpi.