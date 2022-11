Tutti insieme a Montegrino per festeggiare Santa Cecilia e il Gruppo Alpini

Quest’anno le due tradizionali feste del paese, quella di S. Cecilia e quella del Gruppo Alpini Bosco-Montegrino, si terranno entrambe domenica 4 dicembre.

Il programma della mattinata prevede alle 8:50 il ritrovo presso la sede della Banda e del Gruppo Alpini in Località Campo Sportivo per dare il via a una sfilata fino alla Chiesa del paese dove alle 9:30 si terrà una Santa Messa. Dopo la commemorazione al cimitero la sfilata proseguirà per alcune vie del paese fino a raggiungere nuovamente la sede per un aperitivo in compagnia, in attesa del pranzo – ritrovo alle 12:00 – al ristorante “Il Barisun Hotel Corona” di Cuvio.

Il prezzo relativo al pranzo sociale è di 40€. Per iscriversi, entro il 28 novembre, è possibile contattare i seguenti numeri: 339 1204404 (Claudio), 349 7518541 (Sergio)