Uccise il coinquilino a Busto Arsizio, arrestato nell’operazione contro la ‘ndrangheta di Rho

Victor Cuevas De La Cruz è un nome che a molti non dirà nulla ma ai residenti di una palazzina di via Gozzano a Busto Arsizio, il suo volto non risulterà nuovo. Arrestato nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta a Rho nella giornata di lunedì era da poco uscito dal carcere per aver ucciso il suo coinquilino pakistano nell’ottobre del 2012.

Nato nella Repubblica Dominicana nel 1987, il 30 dicembre del 2012 è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Varese poiché ritenuto responsabile dell’omicidio del proprio convivente Ali Qurban Hazay, rinvenuto cadavere il nel suo appartamento. Per quei fatti era stato condannato a 14 anni di reclusione poi ridotti a 12 anni di reclusione con sentenza della Corte Assise d’Appello Milano. Per tale reato il 6 novembre 2020 è stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Secondo i magistrati il suo ruolo non era di secondo piano in quanto viene ritenuto organizzatore del traffico di stupefacenti, addetto all’occultamento della sostanza stupefacente, al taglio e confezionamento dei quantitativi ricevuti, alla materiale consegna delle dosi da cedere al dettaglio e alla riscossione del denaro provento delle vendite, nonché, in assenza di Cristian Leonardo Bandiera, investito da quest’ultimo di potere decisionale e sostituendolo nella gestione degli affari illeciti del gruppo, coordinando i sottoposti. Ufficialmente lavorava all’interno del bar Chupito, uno dei locali nella disponibilità dell’associazione mafiosa.