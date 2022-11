“Ufficialmente dispersi”, i nostri nonni, ragazzi in Russia che non tornarono più a casa

La ritirata di Russia è ancora oggi memoria intima degli italiani, storia di famiglia per tutte le regioni che diedero i soldati per la partecipazione italiana alla campagna di Russia (il “Csir“, Contingente italiano soldati in Russia, prima, e l’“Armir“, Armata italiana in Russia, poi) per seguire le scellerate visioni di conquista di Hitler che portarono migliaia e migliaia di cittadini italiani a morire e combattere per gli ideali sbagliati (si contano in questa campagna oltre 84 mila morti). Da Ovest a Est eravamo noi a invadere come oggi avviane in senso inverso, da Est verso Ovest per sublimare le manie e smanie di potere camuffate da ideali giusti.

Dunque è sul Don che si intrecciano passato e presente, cronaca e storia che transitano dai ricordi di un reduce come relitti affioranti nel mare della memoria, e che si palesano nel libro del giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa scritto qualche anno fa e oggi nuovamente pubblicato da Piemme con una copertina simbolo di quella tragedia che fu la Ritirata: quelle lunghe colonne di uomini ritratti nelle foto che anche oggi potrebbero avere solo due colori, il bianco della neve e il nero di divise lacere, scarpe di cartone, piedi verdi di cancrena.

Nero, come il colore della sofferenza.

Le pagine sono il salto in uno stato d’animo continuo e via via ossessivo di un uomo giovanissimo e poco più che ventenne – un bambino, diremmo oggi – messo alla guida di un plotone di fanteria col grado di Sottotenente e alla prova del fuoco nella guerra di posizione appunto sulle rive del grande fiume e successivamente di «resistenza», corrente continua, necessità di sopravvivenza, di riportare a casa i suoi soldati, quel «tornare a baita» (leggi Mario Rigoni Stern) che svolta in toni distopici nel tempo di una «battaglia» introvabile sui libri di storia (22 gennaio 1943). È l’arrivo in un villaggio non con l’idea di conquistare ma prenderlo voleva dire passare una notte al caldo, magari trovarsi in un’alba in meno da lì alla tradotta che porterà a casa. Ma non succede. Tutto crolla in una pagina: l’unità che si muove, il conflitto a fuoco con le poche armi portate appresso. Risultato: 14 soldati caduti, inghiottiti dal gelo e fra le isbe, episodio che diventa sentimento di ghiaccio interiore per chi guidava quei fanti. Il Sottotenente non si capacita: «Dovevo riportarli a casa».

Nelle relazioni militari, i suoi uomini risultano ufficialmente dispersi.

All’autore Pier Vittorio Buffa, chiederemo come è riuscito a scovare questa storia, in che modo l’ha fatta rivivere trasformandola in uno scritto appassionato e particolarmente attuale.

Il libro “Ufficialmente dispersi” sarà presentato in un incontro inserito nel programma del festival Glocal 2022 a Varese: appuntamento alla libreria Ubik di piazza Podestà il 10 novembre, alle ore 19 (preceduto nel medesimo spazio Dal giornalismo alle storie, alla storia, alle 18, dalla presentazione del libro “Nazisti a Cinecittà” di Mario Todeschini Lalli a cura di Roberto Morandi)